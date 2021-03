Calcio dilettantistico in lutto per la scomparsa di Salvatore Muratore

Ultime News

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori. Nicola Bellomo, Rigoberto Rivas e Thiago Cionek sono stati i...

Cala il sipario sulla tredicesima giornata del girone B del campionato Primavera 2, che ha visto scendere in campo ben 10 squadre per un totale di cinque partite. Rinviata a data da destinarsi, invece, la sfida tra lo Spezia ed...

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico a causa della prematura scomparsa del calciatore Salvatore Muratore, grande protagonista sui campi da gioco, calabresi e non solo, per tanti anni. La notizia, appresa da rcsport.it, è...

Dilettanti

Cadono ancora una volta Cittanovese e Roccella, di scena quest’oggi in due dei quattro recuperi in programma nel Girone I di Serie D. Sconfitte pesanti per entrambe le formazioni reggine, non solo perché giunte tra le mura...