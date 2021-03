Serie B, 28^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Cala il sipario anche sulla 28^ giornata del campionato di Serie B, giunto al nono turno del girone di ritorno. Continua a vincere la capolista Empoli, che espugna il ”Menti” di Vicenza ed allunga in classifica portandosi a +6, sfruttando la brusca frenata del Monza a Reggio Calabria. Ad agganciare i brianzoli a quota 47 è la Salernitana, che in undici contro dieci non va oltre il pareggio a reti bianche contro il Cosenza. Nella zona alta, inoltre, vincono anche Cittadella e Lecce (contro Pisa e Chievo), mentre rallentano Spal e Venezia (che pareggiano rispettivamente contro Entella ed Ascoli). In zona play-out, vittoria molto importante della Cremonese di Pecchia, che fa suo lo scontro diretto contro la Reggiana con un secco 3-0, mentre il Pescara tenta di mantenere vive le speranze di raggiungere i play-out, strappando un punto al Pordenone. Il Brescia (prossimo avversario della Reggina), infine, torna da Frosinone con l’intera posta in palio grazie ad una rete al 93′ di Ndoj.

SERIE B, 28^ GIORNATA

Cittadella-Pisa 2-0

Spal-Virtus Entella 0-0

Ascoli-Venezia 1-1

Cremonese-Reggiana 3-0

Frosinone-Brescia 0-1

Lecce-Chievo 4-2

Pordenone-Pescara 0-0

Reggina-Monza 1-0

Salernitana-Cosenza 0-0

Vicenza-Empoli 0-2

CLASSIFICA

Empoli 53

Monza 47

Salernitana 47

Lecce 46

Venezia 46

Cittadella 44

Chievo 42

Spal 42

Pisa 37

Frosinone 37

Brescia 36

Reggina 36

Pordenone 34

Vicenza 34

Cremonese 32

Reggiana 28

Cosenza 267

Ascoli 24

Pescara 23

Virtus Entella 21

PROSSIMO TURNO (lunedì 15/03/2021 e martedì 16/03/2021)

Pisa-Spal lunedì ore 21

Virtus-Entella martedì ore 16

Venezia-Lecce martedì ore 17

Cosenza-Vicenza martedì ore 17

Chievo-Frosinone martedì ore 19

Empoli-Pordenone martedì ore 19

Monza-Reggiana martedì ore 19

Brescia-Reggina martedì ore 19

Cittadella-Salernitana martedì ore 19

Pescara-Ascoli martedì ore 21