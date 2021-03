Reggina-Monza, le pagelle amaranto: Bellomo crea, Rivas firma i tre punti

Gara decisa nella ripresa grazie ad una zampata di Rivas su un delizioso cross di Bellomo

La Reggina sale a quota 36 punti (12° posto), a +8 dai play-out e a -6 dai play-off

Martedì si torna in campo a Brescia

Il Monza cade al ”Granillo” al cospetto di una Reggina superba che sigilla i tre punti grazie ad un guizzo di Rivas. Di seguito, le pagelle amaranto targate ReggioNelPallone.it:

Nicolas 6,5: si sporca i guantoni in due occasioni (entrambe nate dai piedi di Balotelli) facendosi trovare pronto e reattivo. Altro clean sheet…

Lakicevic 6,5: ottempera ai propri compiti con diligenza e senza mai rischiare più di tanto.

Cionek 7: la prima impostazione dalle retrovie parte spesso dai suoi piedi, ma è grazie alla sua prestanza fisica che Balotelli e compagni non riescono a sfondare.

Stavropoulos 7: da sorpresa a certezza. Altra prestazione maiuscola del giovane centrale greco, sempre puntuale nelle chiusure ed insuperabile nel gioco aereo, dal primo all’ultimo minuto…

Di Chiara 6,5: coopera bene con il resto del pacchetto difensivo. Attento e bravo a non fare sfondare un cliente scomodo come Boateng..

Bianchi 7: parte da mediano ma gioca qualche metro più in avanti vestendo i panni della mezzala. Pressa molto alto, recupera palloni, si muove coi tempi giusti smarcandosi e non sbaglia quasi nulla.

Crimi 6,5: un po’ in difficoltà nei primi minuti, poi cresce con il passare del tempo. Visione di gioco a 360° e ottimi palloni in profondità all’indirizzo dei compagni. Ringhia sulle caviglie degli avversari, ma un giallo gli costa la squalifica per il prossimo turno (in quanto diffidato) ,

Bellomo 7: gli basta poco per essere decisivo ed illuminare il gioco ed anche oggi lo ha dimostrato. Al 56′, stop delizioso e cross perfetto in area: il suo assist a Rivas è l’ennesima dimostrazione della sua classe. Dall’87’ Loiacono, s.v.

Folorunsho 6,5: corre tanto e tenta di sbrogliare le situazioni più complicate con qualità, ma ad un quarto d’ora dalla fine esce dal campo dolorante ed in barella. Dal 75′ Crisetig s.v.

Rivas 7,5: si interscambia molto bene con Bellomo dando pochi punti di riferimento agli avversari, che patiscono i suoi strappi in velocità. Sblocca la gara al 56′ con guizzo sotto porta ed ha anche l’opportunità di chiuderla, sciupando incredibilmente a tu per tu con Di Gregorio. Match-winner… Dal 75′ Edera s.v.

Okwonkwo 6,5: spazia per tutto il fronte d’attacco mettendoci intensità e voglia di incidere, facendo a sportellate con la difesa avversaria. E’ in crescita ed i miglioramenti si iniziano ad intravedere… Dall’87’ Denis, s.v.

Baroni 7: gestisce la gara alla perfezione, studiando ed aspettando l’avversario nel primo tempo e sferrando l’attacco, aumentando notevolmente i giri del motore, nella ripresa. Approccio giusto, grinta ed intensità sono gli ingredienti che hanno portato la sua squadra a centrare i tre punti, ritrovando una vittoria molto importante contro la seconda della classe. E per lui, il successo di oggi è un altro piccolo grande capolavoro…