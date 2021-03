Reggina, Folorunsho rassicura i tifosi: “Torno presto”

La partita contro il Monza è durata meno del previsto per Michael Folorunsho, uno dei calciatori maggiormente impiegati da mister Baroni, a causa dell’infortunio alla caviglia patito poco dopo metà ripresa che lo ha costretto a lasciare il campo in barella.

Al momento la caviglia del calciatore presenta un gonfiore che non lascia ben sperare in vista dell’impegno di martedì in casa del Brescia. Nella giornata di domani verranno effettuati gli esami del caso per valutare l’entità dell’infortunio.

Tramite il suo profilo Instagram, Folorunsho ha voluto rassicurare il popolo amaranto e ringraziarlo per i messaggi d’affetto ricevuti: “L’importante è vincere. Grazie per i tanti messaggi, sto bene, torno presto.”