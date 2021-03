Reggina, Baroni: “Vittoria di prestigio, non abbiamo sbagliato nulla”

Al termine del match del “Granillo” che ha visto la vittoria della Reggina sul Monza, è intervenuto in sala stampa il tecnico amaranto Marco Baroni.

“Speriamo Folorunsho non abbia qualcosa di grave, è un giocatore importante per noi. Abbiamo preparato bene la partita, cosa che altre volte non abbiamo potuto fare, la squadra non ha sbagliato niente, è stata una vittoria meritata e importante ma anche di prestigio contro un avversario alto livello. Dobbiamo metterla alle spalle perché giochiamo subito. La partita con l’Empoli ha inciso molto, se non vinciamo impariamo; la squadra si era fatta trasportare dal momento, avevamo commesso errori di interpretazione, cosa che oggi abbiamo fatto benissimo. Il Monza ha un buon palleggio dietro, lo sapevamo, siamo stati aggressivi, sul loro giro-palla siamo stati attenti e concentrati bloccando i riferimenti e rubando molti palloni. Arrivano due gare complicate, dobbiamo rimanere concentrati, c’è poco tempo per prepararle. Abbiamo preso dei ragazzi dei quali conoscevo le caratteristiche, alcuni non giocavano e qualcuno era senza squadra; a gennaio non è facile fare mercato. Il gruppo già presente ha aiutato il loro inserimento, alcuni ragazzi possono crescere ancora molto; cerchiamo di portare avanti tutti, c’è attenzione nel lavoro, il mio compito così è facilitato. Siamo in tanti, e tutti devono tenersi pronti. Bellomo? Il campo se lo è conquistato, al mio arrivo ho fatto delle scelte; ha interpretato bene la partita, è in grado di vedere il pallone da giocare nello spazio, stiamo cercando di trovare il modo per ottimizzare le sue giocate. Crisetig? Per me è importante, ha un fastidio e sto cercando di preservarlo, gli altri stanno bene e ho potuto fare turnover. Quando la squadra mi segue, il lavoro è facilitato; dobbiamo intensificare e crescere ancora, non possiamo abbassare la guardia.”