Monza, Brocchi: “Reggina brava a sfruttare l’episodio, ci è mancato il ritmo”

Dopo tre mesi finisce l’imbattibilità in trasferta del Monza che perde 1-0 a Reggio Calabria: decisivo il gol di Rivas al 56’. Nel post-gara, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha commentato la sconfitta.

“Ci è mancato il ritmo, sapevamo che la Reggina ci avrebbe concesso poco, chiudendoci tutte le giocate, cercando di venire ad aggredirci forte – ha dichiarato il tecnico biancorosso, – la Reggina è una squadra compatta e aggressiva, dovevamo essere più bravi in alcuni frangenti a velocizzare la manovra e capitalizzare al meglio le poche occasioni create”.

“Non c’è alcun aspetto che mi preoccupa – ha proseguito Brocchi, – venivano da un’ottima prestazione, questa è stata più difficile. Avevo parlato alla vigilia del tipo di partita che dovevamo affrontare; era una sfida che poteva essere decisa da singoli episodi, loro hanno avuto la bravura di fare gol e noi no”.

In conclusione, il tecnico del Monza ha puntato l’obiettivo sulla prossima sfida con la Reggiana: “Occorre assolutamente una immediata reazione! Per fortuna giochiamo subito, avremo poco tempo per recuperare energie, ma sono sicuro che i ragazzi come sempre cercheranno di reagire e di mettere in campo quello che è mancato oggi”.

Celestino Casedonte