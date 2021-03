Serie D, domenica di recuperi: programma ed arbitri

Approfittando della pausa del campionato (la ventiduesima giornata, andrà in scena domenica 21 marzo), il girone I di serie D proporrà quattro recuperi. Delle quattro sfide in programma, due vedranno impegnate le reggine: sia Cittanovese che Roccella giocheranno in casa, ospitando Castrovillari e Rotonda.

Di seguito, il programma completo e la classifica.

Recupero 12^ giornata

Cittanovese-Castrovillari ore 14.30

Maccarini di Arezzo (Masciale di Molfetta e Patruno di Bari)

Recuperi 13^ giornata

Fc Messina-Licata ore 14.30

Bonacina di Bergamo (Taverna di Bergamo e Gervasoni di Bergamo)

Roccella-Rotonda ore 14.30

Angelillo di Nola (Facchini di Bologna e Ruggiero di Brindisi)

Recupero 14^ giornata

Biancavilla-Dattilo ore 14:00

Picardi di Viareggio (Cocometo di Nichelino e Tasciotti di Latina)

Classifica

43 ACR Messina

39 Gelbison*

38 FC Messina**

32 Acireale*

32 Dattilo**

31 Licata*

31 San Luca**

28 Biancavilla* (-1)

26 Santa Maria Cilento

26 Rotonda***

25 Paternò*

22 Sant’Agata

21 Cittanovese****

20 Troina*

19 Marina di Ragusa

19 Rende

19 Castrovillari**

13 Roccella*****

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno