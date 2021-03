Reggina, solo Faty e Kingsley indisponibili per domani

Buone notizie dall’infermeria amaranto in vista della super sfida di domani contro il Monza. Secondo quanto ha annunciato il tecnico della Reggina, Marco Baroni “sono indisponibili solo Faty e Kingsley che comunque sta recuperando e si sta allenando bene e credo per la prossima partita potrebbe essere disponibile”. Non al meglio ma saranno tra i convocati i due attaccanti German Denis e Adriano Montalto, secondo quanto ha confermato lo stesso allenatore della Reggina. “Denis ha avuto una contusione nel primo allenamento e si è fermato qualche giorno, ieri è rientrato sul campo, lo stesso Montalto che non è stato benissimo ma anche lui ha svolto l’ultima seduta con il gruppo”.