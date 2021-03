Serie B, il programma: oggi due anticipi, domani la Reggina cercherà l’impresa…

Il turno infrasettimanale previsto per la prossima settimana, farà si che la 28esima giornata del torneo cadetto andrà in scena tra oggi e domani. Si apre con i due anticipi, in programma alle 19 ed alle 21, che vedranno scendere in campo prima Cittadella e Pisa e poi Spal-Virtus Entella.

Domani, alle 14, il grosso del turno: Reggina al Granillo contro la supercorazzata Monza, nell’elenco spicca anche il big match Lecce-Chievo e la gara-salvezza tra Cremonese e Reggiana. Alle 16 Salernitana-Cosenza, alle 18 la giornata si chiude con Vicenza-Empoli.

SERIE B, 28^ GIORNATA

Cittadella-Pisa venerdì ore 19:00

Spal-Virtus Entella venerdì ore 21:00

Ascoli-Venezia sabato ore 14:00

Cremonese-Reggiana sabato ore 14:00

Frosinone-Brescia sabato ore 14:00

Lecce-Chievo sabato ore 14:00

Pordenone-Pescara sabato ore 14:00

Reggina-Monza sabato ore 14:00

Salernitana-Cosenza sabato ore 16:00

Vicenza-Empoli sabato ore 18:00

CLASSIFICA

Empoli 49

Monza 47

Salernitana 46

Venezia 45

Lecce 43

Chievo 42

Cittadella 41

Spal 41

Pisa 37

Frosinone 37

Vicenza 34

Reggina 33

Pordenone 33

Brescia 33

Cremonese 29

Reggiana 28

Cosenza 26

Ascoli 23

Pescara 22

Virtus Entella 20