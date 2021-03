(Ri)visti da vicino: il Monza raccontato da Stefano Peduzzi (MonzaNews.it)

Il collega Stefano Peduzzi illustra la situazione in casa Monza

Dodici vittorie, undici pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 47 punti in classifica (secondo posto). È questo il bilancio attuale del Monza, che sabato 13 marzo alle ore 14 sfiderà la Reggina al ”Granillo”. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Stefano Peduzzi, direttore di MonzaNews.it, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

BILANCIO E OBIETTIVO SERIE A- ”Il girone d’andata è stato molto positivo, tenendo conto del problema covid, a causa del quale ci sono state tante defezioni all’inizio, con quasi 10 giocatori colpiti. Con il passare delle giornate la squadra si è ripresa ed ha concluso alla grande con il secondo posto. Il girone di ritorno è iniziato un po’ così così, però adesso il Monza si è ripreso ed è reduce da tre risultati utili consecutivi. Attualmente si è in linea con gli obiettivi, ovvero quello di andare subito in Serie A. Al momento la classifica dice che il Monza è da Serie A, certamente manca un po’ di continuità. La squadra è un cantiere a cielo aperto essendo stata rivoluzionata in estate e avendo abbracciato tanti nuovi giocatori a gennaio”.

IL MERCATO INVERNALE- ”Nel mercato invernale sono arrivati altri giocatori dai nomi importanti. Oltre Balotelli che è arrivato a dicembre, Scozzarella ha dato quel tocco di qualità in più a centrocampo, D’Alessandro e Diaw hanno fatto benino a fasi alterne e Ricci non lo abbiamo ancora visto all’opera. Inoltre Anastasio è rientrato dal prestito al Rijeka. E’ stato un mercato importante con giocatori che sarebbero già pronti per la Serie A”.

CARATTERISTICHE– ”Il Monza è una squadra che cerca di produrre gioco partendo dalle retrovie, ma che purtroppo ha difficoltà ad andare a segno e questa è la più grande lacuna della squadra di Brocchi. Gli attaccanti non ricevono tantissimi palloni durante la partita, si deve fare di più. A livello difensivo, invece, la squadra subisce poco. Non a caso è la miglior difesa del campionato, A centrocampo si fa un buon lavoro, Frattesi e Barillà sono due ottimi interpreti nel ruolo di mezzali e Scozzarella sta crescendo. Resta da sistemare la fase offensiva, che è un po’ il tallone d’Achille di questa squadra”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”Il punto debole è l’attacco, mentre i punti di forza sono la difesa ed il portiere Di Gregorio, il quale è molto affidabile nonché reduce anche da diversi clean sheet”.

L’IMPATTO DEI NUOVI- ”I nuovi arrivati stanno facendo fatica ad inserirsi, ad eccezione di Scozzarella. D’Alessandro si è visto a fasi alterne, Ricci non lo abbiamo mai visto all’opera, Diaw che è arrivato da capocannoniere del campionato, non ha ancora segnato alcun goal. L’impatto non è molto positivo al momento, seppur si tratti di elementi che nel corso del campionato possono fare bene”.

INDISPONIBILI– ”Squalificato Carlos Augusto, infortunati Gytkjaer e Barberis. Tutti gli altri dovrebbero essere disponibili”.