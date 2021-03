Serie D, la nuova classifica dopo i recuperi

Doppio 0-0, nei recuperi del girone I di serie D in programma quest’oggi. Così come San Luca e Biancavilla, anche Rotonda e Castrovillari si sono divisi la posta in palio pareggiando a reti bianche.

Recupero 13^ giornata

San Luca-Biancavilla 0-0

Recupero 14^ giornata

Rotonda-Castrovillari 0-0

Classifica

43 ACR Messina

39 Gelbison*

38 FC Messina**

32 Acireale*

32 Dattilo**

31 Licata*

31 San Luca**

28 Biancavilla* (-1)

26 Santa Maria Cilento

26 Rotonda***

25 Paternò*

22 Sant’Agata

21 Cittanovese****

20 Troina*

19 Marina di Ragusa

19 Rende

19 Castrovillari**

13 Roccella*****

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno

Prossimo turno – 22^ giornata

Biancavilla-Acireale

Licata-Cittanovese

Marina di Ragusa-Rotonda

ACR Messina-FC Messina

Rende-Castrovillari

San Luca-Dattilo

Sant’Agata-Gelbison

Santa Maria Cilento-Paternò

Troina-Roccella