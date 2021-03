Reggina, attacco all’asciutto da 180’: otto volte senza gol in campionato

La Toscana non porta benissimo alla Reggina di Baroni. Gli amaranto nel giro di quattro giorni hanno dovuto alzare bandiera bianca al Granillo contro la capolista Empoli cedendo nettamente per 3 a 0, per poi fermarsi al pareggio a reti bianche nella trasferta di Pisa. Un punto in due partita per i reggini, reduci precedentemente dalla goleada vincente di Ferrara.

Nelle ultime due gare la Reggina non ha timbrato il referto, restando all’asciutto. Era già successo in questa stagione di serie B, nel girone d’andata, nelle due gare contro Spal e la stessa Empoli (sconfitte consecutive per gli uomini allenati all’epoca da Toscano. Sono otto in totale le volte che Menez e compagni hanno chiuso le partite con zero reti all’attivo.