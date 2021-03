Le ultime da Monza: doppia seduta e prove d’attacco

Verso Reggina-Monza, il report del club biancorosso in merito all'allenamento odierno.

Nella giornata di oggi, il Monza è sceso in campo sia al mattino che al pomeriggio. Agli ordini di mister Brocchi e del suo staff, il prossimo avversario della Reggina ha provato varie situazioni tattiche, concludendo le proprie “fatiche” con un mini-torneo.

Di seguito, il report del club lombardo.

Giornata di doppio allenamento a Monzello, in preparazione della sfida di sabato a Reggio Calabria.

Alle 10.30 tutti in palestra per il lavoro sulla forza, e poi per qualcuno, spazio alla tecnica con esercitazioni sul campo e combinazioni d’attacco.

Nella sessione pomeridiana attivazione motoria, rondos e possessi palla per cominciare, poi la parte tattica, prima di un torneo finale a tre squadre.

Domani è previsto un allenamento alle 15 in vista di Reggina-Monza di sabato 12 marzo alle 14: una partita che non potrà giocare Carlos Augusto, squalificato per una giornata dopo l’espulsione rimediata contro il Pordenone.