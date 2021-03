Il punto sulla Serie B: Lecce formato maxi, il Monza accorcia sull’Empoli

Il Lecce cala il poker, il Monza si avvicina all’Empoli capolista: la ventisettesima giornata di Serie B, contraddistinta da numerosi pareggi segna alcune variazioni importanti in vetta alla classifica.

La Reggina recrimina, Spal torna al successo

Tra Pisa e Reggina finisce a reti bianche con gli amaranto che rimpiango occasioni clamorose capitate sui piedi di Bellomo e Okwonwko. Perde il Pescara, dopo la convincente prova contro il Cittadella, tra le mura amiche dell’Adriatico contro la SPAL, i biancoazzurri tornano ad ottenere i 3 punti dopo 8 giornate e interrompono il digiuno dalla vittoria più lungo di questa stagione. Finisce a reti bianche lo scontro salvezza tra Ascoli e Virtus Entella, le due squadre si sono limitate a non farsi male, nonostante un Ascoli in grande spolvero (ben 21 tiri in porta).

Crisi Cosenza, colpaccio Brescia

Continua a perdere il Cosenza, questa volta è stato il Frosinone ad avere la meglio contro i calabresi; in rete per i lupi Luca Crecco, dal suo arrivo la compagine rossoblu non è più l’ultima squadra per quel che riguarda le reti dei centrocampisti (4 reti, all’ultimo posto il Pordenone con 3). Il colpaccio di giornata lo fa il Brescia, che batte in trasferta il Venezia; la squadra veneta – nonostante il grande periodo di forma – è caduta contro le rondinelle, che dall’arrivo di Clotet ha collezionato 3 vittorie su 6 partite, perdendo una sola volta.

Corre il Monza

Continua la scalata verso la vetta della classifica del Monza, questa volta è stato il Pordenone a farne le spese, per la compagine lombarda sono andati in rete Frattesi e Gytkjaer su rigore; proprio i brianzoli sono la squadra che ha avuto più occasioni dagli 11 metri (8), ma anche quella che ne ha fallite di più (3 come il Pescara). Si prende il primato di pareggi di stagionale l’Empoli (14, a pari merito con il Cosenza), grazie all’1-1 in casa contro il Cittadella; gli azzurri perdono l’ennesima occasione per allungare sulle concorrenti. Torna un Lecce in formato maxi, ad inizio stagione i salenti avevano abituato il pubblico della Serie B a grandi vittorie salvo perdersi a metà stagione; con il 4-0 contro la Reggiana la squadra di Corini si rilancia verso il podio, in rete il solito Massimo Coda, capocannoniere del campionato a quota 14 gol. Chiude la giornata la partita tra Chievo Verona e Vicenza, vinta dalla squadra biancorossa che si è dimostrata molto cinica, realizzando due reti con soli tre tiri in porta.

