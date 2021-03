Ex Reggina, Rolando: “Difficile lasciare a Gennaio, Bari piazza indiscutibile”

Tra i protagonisti della splendida cavalcata della scorsa stagione culminata con la promozione in serie B, Gabriele Rolando nel calciomercato invernale ha lasciato la maglia della Reggina per trasferirsi a Bari dove, con i pugliesi, cercherà di ripetersi e ottenere il secondo salto di categoria consecutivo. In conferenza stampa oggi, sul sito ufficiale del Bari, Rolando ha anche ricordato l’ottima esperienza di Reggio. “Lo scorso anno abbiamo vinto il campionato – ha detto Gabriele Rolando, ex esterno della Reggina– stare davanti è più facile al livello mentale, vivi sulle ali dell’entusiasmo, sulla voglia costante di confermarti. A Gennaio è stata da una parte una scelta difficile perché ho lasciato una società importante e tanti compagni, dall’altro lato non ho esitato un attimo ad accettare perché sono arrivato in una piazza dal valore indiscutibile come Bari, una squadra forte con tanta qualità, un gruppo valido ed unito: voglio fare bene sia personalmente che insieme alla squadra”.