Classifica marcatori serie B: Coda aggancia Mancuso in vetta

Sono undici i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo, in vista della 28esima giornata del torneo cadetto. Nessuna squalifica per la Reggina, mentre il Monza, prossimo avversario degli amaranto, si presenterà nella città...

A distanza di una sola giornata, nella top undici di ReggioNelPallone c’è di nuovo un calciatore amaranto. Il modulo di questa settimana, è il 3-5-2. In porta Joronen, migliore in campo nel colpaccio del Brescia in casa...