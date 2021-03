Reggina-Monza, storie di ex: Barillà ed Armellino tornano al Granillo

L’ex più importante della gara in programma sabato, è sicuramente Nino Barillà, passato in estate al Monza dopo tre stagioni al Parma, nelle quali ha conquistato la sua prima promozione in serie A. Nativo di Catona, Barillà rientra nella nidiata dei “figli del Sant’Agata” iniziata negli anni ‘2000. Centosettantuno presenze in campionato tra A e B, il gol di testa a Gigi Buffon, le convocazioni con l’Italia Under 21. Ricordi incancellabili per il centrocampista classe ’88, che nella sua ultima esperienza a Reggio (2013/2014) aveva provato a dare una mano a salvare gli amaranto dalla retrocessione, tornando in riva allo Stretto dopo sei mesi con la Sampdoria.

Un tentativo apprezzato ma inutile, visto l’esito di quel disastroso campionato. Ad inizio estate, i tifosi avevano accarezzato l’idea di rivederlo con la maglia della squadra con cui è cresciuto, ma si è sempre trattato solo di una suggestione e nulla più, dal momento che una trattativa vera e propria non c’è mai stata. Barillà ha partecipato alla sfida dell’andata entrando dalla panchina, ma quello di sabato pomeriggio sarà il suo primo ritorno in riva allo Stretto da avversario.

Sfida al passato anche per Marco Armellino, il quale all’andata, contrariamente alle previsioni che lo vedevano titolare, rimase in panchina per tutto il match. Il centrocampista, alla sua terza stagione col Monza, ha conosciuto la B proprio grazie alla Reggina, che lo portò in amaranto a gennaio 2012. Tanta corsa a dispetto di piedi poco “vellutati” per il classe ’89, il quale, dopo un anno e mezzo tra i cadetti, tornò a Reggio in Lega Pro, nella stagione 2014/2015. In quell’ultimo campionato, Armellino fu praticamente un titolare fisso, e per un periodo indossò anche la fascia da capitano: a dispetto delle mille difficoltà, l’epilogo regalò un sorriso, rappresentato dalla storica vittoria ai playout, nel derby col Messina.