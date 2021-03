Serie B, Giudice Sportivo: Monza a Reggio senza Carlos Augusto

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo in vista della ventottesima giornata: nessuna squalifica per la compagine dello Stretto.

Sono undici i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo, in vista della 28esima giornata del torneo cadetto. Nessuna squalifica per la Reggina, mentre il Monza, prossimo avversario degli amaranto, si presenterà nella città della fata Morgana privo di Carlos Augusto, squalificato per un turno a causa dell’espulsione diretta rimediata sabato scorso, contro il Pordenone.

Di seguito, l’elenco dei giocatori fermati per un turno.

SQUALIFICHE CALCIATORI

1 turno: Buchel e Kragl (Ascoli), Iori (Cittadella), Idda e Tiritiello (Cosenza), Baez (Cremonese), Carlos Augusto (Monza), Drudi (Pescara), Ajeti (Reggiana), Johnsen (Venezia), Pellizzer (Virtus Entella).