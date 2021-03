Serie B, 27^ giornata: la TOP 11 di RNP

A distanza di una sola giornata, nella top undici di ReggioNelPallone c’è di nuovo un calciatore amaranto.

Il modulo di questa settimana, è il 3-5-2. In porta Joronen, migliore in campo nel colpaccio del Brescia in casa del Vicenza. Il trio di centrali difensivi, è composto da Szyminski del Frosinone (gol decisivo in quel di Cosenza), Stavropoulos della Reggina e Cappelletti del Frosinone (entrambi autori di una prova sontuosa, al cospetto degli attacchi di Pisa e Chievo).

Sugli esterni di centrocampo, Bjarnason del Brescia e Jaroszynski della Salernitana: sia l’islandese che il polacco, hanno firmato l’assist vincente per i gol-partita delle rispettive squadre. Il terzetto nel centro della manovra, è composto invece da Proia del Cittadella, Majer del Lecce e Rigoni del Vicenza, tutti a segno sui campi di Empoli, Reggio Emilia e Verona. In attacco, tandem “pesante”: Coda del Lecce (doppietta) e Djuric della Salernitana (ritorno alla rete dopo due mesi), completano questo nostro fantasy team. In panchina, colui il quale sta facendo sognare Salerno proprio con il 3-5-2, ovvero mister Fabrizio Castori.

SERIE B, LA TOP 11 DI REGGIONELPALLONE

3-5-2 Joronen (Brescia); Szyminski (Frosinone), Cappelletti (Vicenza), Stavropoulos (Reggina); Bjarnason (Brescia), Proia (Cittadella), Majer (Lecce), Rigoni (Vicenza), Jaroszynski (Salenitana); Coda (Lecce), Djuricic (Salernitana). Allenatore.: Castori (Salernitana).

f.i.