Serie B, i TOP della 27^ giornata

Vicenza e Lecce, un week end perfetto. Djuric è tornato, spettacolo Coda, Ayè non si ferma più. Castori e la Salernitana continuano a sognare.

TOP SQUADRE

1)Vicenza-Cinque risultati utili, due successi consecutivi. La notte del Bentegodi equivale ad una prestazione quasi perfetta, la salvezza ormai è quasi in cassaforte.

2)Lecce-Stavolta i salentini non si distraggono, mettendo in mostra tutto il loro devastante potenziale. La gara di Reggio Emilia dura poco più di mezz’ora.

3)Brescia-Insieme al Vicenza, la leonessa mette a segno il colpaccio della giornata, interrompendo il momento magico del Venezia.

TOP CALCIATORI

1)Massimiliano Coda (Lecce)-Glaciale dal dischetto, bravissimo in occasione della doppietta. Un attaccante di razza, che da domenica è tornato in vetta alla classifica marcatori.

2)Milan Djuric (Salernitana)-Il gigante bosniaco è tornato, cancellando alcune partite opache. Semplicemente perfetto il colpo di testa col quale ha regalato il terzo posto ai campani.

3)Florian Ayè (Brescia)-Gli concedono un solo tiro in porta, e lui non perdona. Sempre a segno nelle ultime sette partite, il francese non si ferma più.

TOP ALLENATORI

1)Fabrizio Castori (Salernitana)-Torna protagonista, con un successo pesantissimo che vale ai suoi il secondo successo esterno consecutivo. No, la Salernitana stavolta non si sta sciogliendo…

2)Mimmo Di Carlo (Vicenza)-Capolavoro tattico. Il suo Vicenza sorprende il Chievo con una partenza da grandissima squadra, lui non sbaglia una mossa.

3)Eugenio Corini (Lecce)-Croce e delizia. Dopo le giuste critiche, domenica sera arrivano i meritati applausi per un Lecce che quando si esprime così è una squadra da promozione diretta.