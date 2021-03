Savoldi: “Reggina, riparti da questo gruppo. Denis? Nessun caso, il suo messaggio è positivo”

Non solo l’analisi su Pisa-Reggina (clicca qui). Nel corso dell’intervista rilasciata per l’edizione odierna di Gazzetta del Sud, Gianluca Savoldi ha toccato anche altri temi.

Alla domanda inerente la possibilità di pensare a ripartire da questo gruppo anche per la prossima stagione, l’ex bomber ha risposto senza esitazione alcuna. “Più che si può, io direi che si deve. E’ da qui che bisogna gettare le basi, anche per far toccare con mano un progetto, ad una piazza giustamente ambiziosa. Fare una rivoluzione nel prossimo campionato, significherebbe aver gettato via quello attuale, e sarebbe un errore”.

Nessun dubbio, anche sullo sfogo via social di Denis. “Non ci vedo niente di polemico o di esagerato, anzi credo che sia un pensiero da leggere in ottica positiva. C’è una foto in cui sorride, c’è la sciarpa amaranto, ed il tutto si conclude con un ‘Forza Reggina’. Probabilmente c’è anche il dispiacere di giocare poco, ma anche questo dimostra profondo attaccamento”.