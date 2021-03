Roccella, Curtale non molla: “Ci tireremo fuori da questa situazione”

Il ds amaranto dopo il ko col Dattilo: "Ci sta perdere per demeriti nostri o per bravura dell'avversario, ma è da un po' che gli episodi arbitrali vanno sempre contro di noi".

Un’altra sconfitta per il Roccella, piegata al Ninetto Muscolo dal Dattilo col punteggio di 1-2.

Gli amaranto, seppur con parecchie gare da recuperare, restano all’ultimo posto, ma il ds Curtale è fiducioso sul prosieguo del torneo.

“Sapevamo che era una partita difficile contro una signora squadra-ha dichiarato Curtale-, alcuni dei loro giocatori l’anno scorso erano in C o addirittura in B. Giocavamo con nove under ed eravamo privi del nostro capitano, Colucci, ma la rabbia consiste nell’aver regalato per l’ennesima volta un gol agli avversari. Vorrei rivedere anche il rigore a loro favore, anche se ormai cambia poco, ma c’era uno per noi netto che non è stato fischiato, basta guardare la rabbia del loro capitano. Ci sta perdere per demeriti nostri o per bravura dell’avversario, ma è da un po’ che gli episodi arbitrali vanno sempre contro di noi”.

Il club si assume tutte le responsabilità riguardo il momento delicato, ma adesso tocca anche ai calciatori. “Siamo ultimi ma ci metto la faccia, e dico che riusciremo a tirarci fuori da questa situazione. Le colpe principali ce le prendiamo io e mister Galati, da domenica prossima dobbiamo tentare il tutto per tutto per tornare a fare punti ed i ragazzi devono dimostrare sul campo che non meritano l’ultimo posto. Cosa dirò alla squadra? Che anche loro devono assumersi le proprie responsabilità e dare il massimo, nella vita e nel calcio contano i fatti”.

fonte dichiarazioni: pagina ufficiale facebook Ads Roccella 1935