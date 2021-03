Reggina: dal Cittadella al Pisa, con Baroni numeri da riscossa

Con il pareggio di Pisa, la Reggina colleziona il suo ottavo risultato utile nelle ultime nove partite di serie B. Rispetto ad un inizio di stagione balbettante, un cambio di passo netto sotto la gestione di Marco Baroni. Dal suo arrivo sulla panchina amaranto, la Reggina ha ottenuto 5 pareggi, 4 sconfitte e ben 6 vittorie, alcune delle quali fondamentali e contro dirette concorrenti nella corsa salvezza come Reggiana, Cremonese e Pescara. 23 i punti in 15 uscite per il tecnico toscano, con una media di 1.53 punti per partita, 16 gol fatti e 14 concessi. Un cammino che ha permesso alla formazione amaranto di passare dal terzultimo posto al tredicesimo con 5 punti di vantaggio sulla zona playout.

Un’inversione di rotta evidente non solo nei numeri ma anche sulla mentalità e sulla condizione fisica dell’organico. Una delle intuizioni più interessanti e determinanti della gestione Baroni, è stata la scelta di avanzare la posizione in campo di Michael Folorunsho, uomo chiave della rinascita amaranto e pedina indispensabile del 4-2-3-1, modulo scelto dal tecnico amaranto per rigenerare alcuni singoli apparsi decisamente sottotono ed esaltare al meglio le caratteristiche dei nuovi acquisti in casa amaranto.

SANTO ROMEO