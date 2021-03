Qui Monza, Carlos Augusto salta la Reggina: Brocchi studia le soluzioni

Già un’assenza certa per Christian Brocchi in vista della trasferta di Reggio Calabria, in programma per sabato 13 marzo alle 14 e valida per il 28° turno di campionato. Secondo in classifica alle spalle dell’Empoli (attualmente a +3 punti), il Monza si presenterà al ”Granillo” con un’indisponibilità non indifferente, legata al capitolo ‘squalifiche’. Si tratta del terzino sinistro brasiliano Carlos Augusto, il quale ha rimediato un cartellino rosso nell’ultima uscita contro il Pordenone, lasciando i suoi in dieci uomini al 73′ (sul 2-o a loro favore).

Una sanzione, quella arrivata all’indirizzo del giovane 22enne arrivato in estate dal Corinthians (per una cifra intorno ai 4 milioni di euro), che gioverà sicuramente agli amaranto di mister Baroni, i quali eviteranno di far fronte ad uno dei terzini sinistri più forti ed in forma della categoria (tra i migliori in campo anche nella gara d’andata).

Due reti e due assist realizzati dall’esterno biancorosso, attualmente il miglior realizzatore ‘straniero’ nel suo ruolo in tutta l’edizione 2020/21 della serie cadetta. E Brocchi sta già studiando le soluzioni a disposizione, con quella più accreditata che ad oggi porta il nome di Mario Sampirisi. Nel corso della preparazione di Monzello, il tecnico dei brianzoli scioglierà i suoi dubbi a riguardo…