Ex Reggina: Nevio Orlandi riparte da Casarano

L’ex tecnico della Reggina, Nevio Orlandi, riparte dalla Puglia: è il nuovo tecnico del Casarano, compagine impegnata nel girone H di serie D ed attualmente in corsa per conquistare la promozione tra i professionisti. Orlandi, classe ’54, torna in panchina due anni dopo l’ultima esperienza con la Vibonese squadra che ha guidato alla spettacolare rimonta culminata con la promozione in serie C. La carriera di Orlandi è strettamente legata ai colori amaranto della Reggina dove ha ricoperto il ruolo di allenatore delle squadre giovanili e della prima squadra (storica la salvezza ottenuta in serie A nel 2008 con 18 punti in 12 gare). Adesso riparte da Casarano.