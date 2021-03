Basket, la Pallacanestro Viola chiude la regular season con una sconfitta

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – “Si chiude con una sconfitta la regular season della Pallacanestro Viola che, rimasta orfana di Gobbato uscito per infortunio dopo un quarto e mezzo di gioco, cade al PalaColombo di Ruvo per 74-67. Neroarancio che restano dunque l’unica squadra all’asciutto “on the road” in questo mini girone in questa prima fase di campionato. Torna invece a vincere la Talos di Ruvo che era reduce da 4 sconfitte consecutive. Pronti, via e subito 0-8 Viola firmato dal trio Genovese, Mascherpa e Gobbato.Coach Ponticiello è dunque costretto al primo time-out dopo solo 2 minuti di gioco e Ruvo in un amen si riporta sul -2 grazie a un mini break di 6-0 in favore dei padroni di casa. Primo quarto che viaggerà poi sui binari dell’equilibrio e finirà con gli ospiti avanti 12-13. Punteggio basso e non una gran pallacanestro fin qui al PalaColombo.

Secondo quarto caratterizzato da un ritmo sicuramente più alto rispetto a quanto avvenuto nei primi dieci minuti. Goccia fredda in casa Viola a metà quarto, quando Gobbato cade male al suolo e non riuscirà ad essere più del match complice una forte distorsione. Nonostante ciò però la Viola riesce a restare incollata alla partita con le squadre che si rispondono canestro su canestro e vanno all’intervallo lungo col punteggio di 35-34 in favore dei ruvesi. Al rientro dall’intervallo lungo, se inizialmente sembra continuare a regnare sovrano l’equilibrio, è anche vero che nel finale di quarto, sembrano provare a mettere il turbo i padroni di casa, trascinati dalle giocate del veterano Ciribeni e dal giovane Kekovic. E’ +7 Ruvo dopo 30 minuti. Tenta invano il tutto per tutto la Viola nell’ultimo quarto finale, con Ruvo che però riesce ad allungare fino al massimo vantaggio +14. Brivido nel finale per Ochoa e compagni con la Viola che rientra improvvisamente fino al -5 a 32 secondi dalla sirena finale trascinata da un Mascherpa che scriverà 29 nella voce punti a fine partita. Ma è decisamente tardi, vincerà Ruvo 74-67”.

Fonte: pallacanestroviola.it

FOTO DI ARCHIVIO