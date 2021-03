Serie B, colpaccio Vicenza al Bentegodi. La nuova classifica

Ultime News

Due vittorie di fila in due derby calabresi, contro Roccella e Castrovillari, hanno rilanciato il San Luca in classifica allontanandolo in maniera decisa dalla zona playout e collocandolo a ridosso del quinto posto. La squadra di...

Reggina

Già un’assenza certa per Christian Brocchi in vista della trasferta di Reggio Calabria, in programma per sabato 13 marzo alle 14 e valida per il 28° turno di campionato. Secondo in classifica alle spalle dell’Empoli...