Reggina al lavoro in vista del Monza, il report del club

Ultime News

Così come la Reggina, anche il Monza è tornato ad allenarsi per preparare la sfida di sabato pomeriggio allo stadio Oreste Granillo. Di seguito, il report del club brianzolo. Dopo la domenica di riposo è cominciata la nuova...

Testa al Monza, con la consapevolezza che per fermare la corazzata brianzola servirà una prestazione perfetta. La Reggina è tornata a lavorare questo pomeriggio, per la prima tappa di avvicinamento al match di sabato prossimo....

PhotoGallery

8 marzo 2020, Lega Pro girone C, 30^ giornata. L’incubo Coronavirus ormai è una certezza, l’Italia ed il mondo del calcio stanno per fermarsi. Az Picerno e Reggina, scendono in campo al Viviani di Potenza in un clima...