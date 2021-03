Un solo sorriso per le calabresi nella 21^ giornata del Girone I di Serie D: il San Luca si aggiudica il secondo derby di fila passando per 1-0 a Castrovillari, decide un rigore di Carbone ad un quarto d’ora dal termine e la squadra di Cozza si avvicina sempre più alla zona playoff. Quinto pareggio di fila per la Cittanovese, bloccata sullo 0-0 dal Città di Sant’Agata; la squadra di mister Nocera ha rischiato di capitolare nel primo tempo per un rigore assegnato ai siciliani, neutralizzato però da Latella, bravo ad ipnotizzare Cicirello. Altra battuta d’arresto per il Roccella, sconfitto a domicilio per 2-1 dal Dattilo; identico punteggio per il Rende, battuto nello scontro diretto in casa del Rotonda. In una classifica ancora condizionata dalle tante gare da recuperare, nelle ultime 6 posizioni si trovano ben 4 calabresi.

SERIE D GIRONE I, 21^ giornata (07/03/2021)

Acireale-ACR Messina 0-1

Biancavilla-Marina di Ragusa 1-3

Castrovillari-San Luca 0-1

Cittanovese-Sant’Agata 0-0

Gelbison-Troina 3-1

FC Messina-Santa Maria Cilento 1-0

Paternò-Licata 1-0

Roccella-Dattilo 1-2

Rotonda-Rende 2-1

Classifica

43 ACR Messina

39 Gelbison*

38 FC Messina**

32 Acireale*

32 Dattilo**

31 Licata*

30 San Luca***

27 Biancavilla** (-1)

26 Santa Maria Cilento

25 Paternò*

25 Rotonda****

22 Sant’Agata

21 Cittanovese****

20 Troina*

19 Marina di Ragusa

19 Rende

18 Castrovillari***

13 Roccella*****

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno

Prossimo turno – 22^ giornata

Biancavilla-Acireale

Licata-Cittanovese

Marina di Ragusa-Rotonda

ACR Messina-FC Messina

Rende-Castrovillari

San Luca-Dattilo

Sant’Agata-Gelbison

Santa Maria Cilento-Paternò

Troina-Roccella