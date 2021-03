Primavera 2, altro ko per la Reggina: il Crotone cala il poker

Per un derby che si vince, uno che si perde. Ottava sconfitta in campionato per la Reggina di mister Falsini, che dopo il successo della settimana scorsa contro il Cosenza, si ferma bruscamente in casa del Crotone. Roboante 4-1 dei pitagorici (che all’andata vinsero 3-0), che aprono le marcature al 22′ con Maesano, il quale riceve un pallone da posizione defilata in area ed insacca in rete da pochi passi. Al 38′ la risposta degli amaranto con Russo, bravo a raccogliere un pallone in area sulla sinistra e calciare rapidamente in porta, trovando l’angolino e dunque il goal del pari.

Dopo l’1-1 del primo tempo, la ripresa assume tutt’altra fisionomia ed i padroni di casa dilagano. Prima il sorpasso di Trotta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi il potente tiro di Tommoneri che vale il tris ed infine il poker di Maesano (doppietta), che insacca Lofaro con una rasoiata dai 15 metri.

Gli amaranto restano a quota 7 punti (2 vittorie, un pareggio ed 8 sconfitte) ed al penultimo posto. Alle sue spalle soltanto la Salernitana (3 punti), la quale arriverà al Centro Sportivo Sant’Agata nel prossimo turno di campionato (sabato 13 marzo).

Di seguito, il tabellino della gara:

PRIMAVERA 2, 12ª GIORNATA

CROTONE-REGGINA 4-1

Marcatori: 22′ Maesano (C), 38′ Russo (R), 50′ Trotta (C), 54′ Tommoneri (C), 65′ Maesano (C).

Crotone: D’Alterio, Nicotera, Periti (82′ Brescia), A. Palermo (50′ Simone), Amerise, Esposito, Frustaglia (75′ Torromino), Tommoneri, Maesano (75′ Mohand), Ranieri (82′ Cantisani), Trotta. A disposizione: Pasqua, Fragale, Alessio, Spezzano, F. Palermo, Ferrucci, Ferrante. Allenatore: Galluzzo.

Reggina: Lofaro, Scolaro, Spaticchia, Traore (34′ Vigliani), Bongani, Rechichi, Carlucci (75′ Pannuti), Rao (75′ Foti), Zinno (56′ Domanico), Bezzon. Russo (56′ Provazza). A disposizione: Tortorella, Clemente, Pellicanò, Aliquò, Pastorella, Tersinio, Costantino. Allenatore: Falsini.

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Federico Votta di Moliterno e Giovanni Dell’Orco di Policoro).

Note – Ammoniti: Bongani (R), Scolaro (R), A. Palermo (C). Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 1’pt.