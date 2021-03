Primavera 2, 12^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Tre gare disputate su sei. L’effetto Covid, così come oramai da diversi mesi, continua a dimezzare le gare dei campionati giovanili, in particolar modo della Primavera. Nel girone B della stessa, la Reggina esce sconfitta dal ”Baffa” di Cotronei nel derby calabrese con il Crotone, con i rossoblu che hanno rifilato ben quattro reti agli amaranto. Poker anche dell’Entella al Pisa, in una gara scoppiettante terminata con ben sette reti in totale. Si annullano, invece, Benevento e Pescara. Di seguito, i risultati della 12^ giornata, la classifica aggiornata ed il prossimo turno:

I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA

Benevento-Pescara 0-0

Crotone-Reggina 4-1

Virtus Entella-Pisa 4-3

Frosinone-Spezia rinviata

Napoli-Lecce rinviata

Salernitana-Cosenza rinviata

CLASSIFICA

Pescara 28

Lecce 23*

Virtus Entella 21

Crotone 15*

Spezia 15**

Benevento 15 **

Pisa 13

Frosinone 12 **

Napoli 11 ****

Cosenza 11 **

Reggina 7 * (*vs Napoli)

Salernitana 3 ***

*= una gara in meno

**= due gare in meno

***= tre gare in meno

****= quattro gare in meno

PROSSIMO TURNO (sabato 13 marzo)

Cosenza-Virtus Entella

Lecce-Frosinone

Pescara-Napoli

Pisa-Benevento

Reggina-Salernitana

Spezia-Crotone