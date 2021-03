Pisa-Reggina: il possesso palla premia i toscani, Okwonkwo il più pericoloso, Quaini “mister passaggio” 

Posta in palio divisa tra Pisa e Reggina, gara bloccata e molto tattica in cui è prevalsa la prudenza, con pochi veri tentativi pericolosi verso le porte avversarie: Gori ha effettuato 3 parate, Nicolas solamente 2. Statistiche sul possesso palla (51%) e sui tiri totali effettuati (17) che sorridono ai toscani, ma a conti fatti è la formazione amaranto ad uscire dal campo con maggior rammarico, considerando il maggior numero di conclusioni verso lo specchio della porta (3 contro i 2 effettuati dai padroni di casa) e il maggior numero occasioni da goal create (2), su tutte il rigore in movimento fallito da Bellomo nel primo tempo. Le due squadre non sono riuscite a smuovere l’equilibrio iniziale, in un match con buoni ritmi ma spesso spezzettato, come testimoniano i 19 falli commessi dai toscani e i 20 degli uomini di Baroni. È Orji Okwonkwo il giocatore ad aver effettuato più tiri in porta durante il match (2), con Gori attento in entrambe le occasioni, mentre il Pisa ha registrato il maggior numero di passaggi completati: 344 nerazzurri contro i 318 della Reggina, 34 dei quali effettuati dal mediano Alessandro Quaini.

Santo Romeo