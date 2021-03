Ex amaranto, Baclet ferma il Bari: doppietta e ”San Nicola” espugnato

Alain Baclet sembra aver trovato l’ambiente giusto per il suo prosieguo di carriera. Arrivato a Potenza l’estate scorsa, in seguito alla rescissione con la Reggina (che, ricordiamo, lo prelevò dal Cosenza nel gennaio 2019), il 35enne francese si è reso protagonista del pomeriggio odierno, che lo ha visto scendere in campo al ”San Nicola” di Bari con la compagine lucana. L’ex attaccante amaranto ha messo a segno una doppietta (un calcio di rigore ed un tap-in da pochi passi a porta sguarnita) che è valsa i tre punti al ‘suo’ Potenza, che ha centrato la sua seconda vittoria consecutiva.

E per Baclet, quella di oggi è stata la seconda gara consecutiva nella quale è andato a segno, oltre ad essere riuscito ad espugnare lo stadio del Bari, che in questa stagione, in casa, aveva perso soltanto contro la Ternana (il 15 novembre scorso). Quarta rete in campionato per l’ex Cosenza, che regala punti salvezza importanti alla squadra di mister Gallo.

Baclet-Potenza, un nuovo inizio…