Cittanova-Sant’Agata: le dichiarazioni di Nocera e Giampà a fine gara

Finisce a reti bianche tra Cittanova e Città di Sant’Agata. A fine match i due tecnici hanno commentato la gara, contraddistinta dalla traversa colpita dai calabresi e dal rigore fallito dai siciliani. Graziano Nocera, allenatore del Cittanova, a fine gara si è espresso così sul pareggio interno: “Siamo partiti bene. All’inizio abbiamo subito avuto due occasioni da gol con Cosenza e Silenzi. Sapevamo di trovare un avversario forte nelle ripartenze e siamo stati bravi a non concedere nulla -ha dichiarato il tecnico giallorosso- l’infortunio di Corso è stata una grave perdita per noi. Dobbiamo lavorare per trovare la via del gol, sono contento che la squadra ha trovato la quadratura dietro, adesso bisogna tornare a vincere – ha proseguito Nocera – davanti manca lo spunto per fare gol. Sono contento dell’intensità che ha messo la mia squadra in campo, ma bisogna lavorare molto in zona offensiva”. Sull’infortunio a Corso, il tecnico del Cittanova ha spiegato che “va valutato con calma, probabilmente ne avrà per molto”.

Soddisfatto del pareggio esterno il tecnico dei siciliani, Domenico Giampà: “Siamo partiti bene, abbiamo sbagliato il rigore, poteva essere deleterio per la squadra dato che a sbagliare è stato il nostro capitano – ha dichiarato Giampà – abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, contro una squadra forte come il Cittanova. Abbiamo provato a vincere durante la ripresa alzando il baricentro della nostra squadra, mi è piaciuta la difesa, ha lavorato bene con un attaccante come Silenzi non è semplice. Siamo contenti, vogliamo raggiungere la salvezza e continuare il nostro percorso in serie D – ha concluso Giampà – dove purtroppo i nostri tifosi non hanno potuto godere le prestazioni della squadra per la pandemia che sta colpendo il mondo”

Celestino Casedonte