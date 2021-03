Cittanova-S. Agata: pari senza gol ed un’occasione per parte (IL COMMENTO)

Un palo per il Cittanova, un rigore fallito per il Città di Sant’Agata. Allo stadio “Monreale – Proto” termina con un pareggio a reti bianche il match tra Cittanova e Città di S. Agata, valevole per la 21esima giornata del girone I della serie D. Sfida senza gol ma con parecchie emozioni, specie nella prima frazione di gioco con la squadra di casa che alza subito il ritmo e sfiora il vantaggio con Cosenza, il cui colpo di testa si stampa sul palo. Con il trascorrere del cronometro l’azione della compagine reggina perde di costanza e sono i siciliani a guadagnare campo, fino all’occasione più importante dell’intero match. Capitano Cicirello, fermato in area locale, si conquista un calcio di rigore per gli ospiti: lo stesso calciatore siciliano si presenta dal dischetto ma si lascia ipnotizzare dal grandissimo intervento del portiere della squadra locale Latella che blinda la sua porta ed il punteggio.

Ripresa dai ritmi più bassi, difese che dimostrano solidità ed organizzazione concedendo poco o nulla ai reparti offensivi, risultato che non si sblocca e pareggio finale. Da sottolineare la prova del giovanissimo 2003 Meola, uno dei migliori in campo per la squadra di casa. Per il Cittanova quinto pareggio di fila e quota 21 in classifica (con quattro gare da recuperare), ad un punto di distanza proprio dai siciliani allenati da Giampà.

CELESTINO CASEDONTE