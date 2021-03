Reggina, Folorunsho: “Sprecate molte occasioni ma il pari credo sia giusto”

Intervistato da DAZN nell’immediato post-partita, il centrocampista amaranto Micheal Folorunsho ha così commentato il pareggio a reti bianche tra Pisa e Reggina.

“Siamo venuti a Pisa per cercare la vittoria ma sapevamo di avere davanti una grande squadra che ti costringe a giocare male; ce la siamo giocata alla pari e credo che il risultato possa essere giusto. Abbiamo avuto diverse occasioni per sbloccarla ma non siamo riusciti a coglierle. Siamo una squadra che gioca molto in verticale sfruttando le nostre doti migliori, loro sono stati bravi a limitarci. Futuro a Napoli? Non ci penso adesso, voglio finire la stagione al meglio e a fine campionato se ne parlerà. Vogliamo arrivare il più lontano possibile, ce la stiamo mettendo tutta.”