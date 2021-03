Reggina, Bellomo: “Prestazione da squadra, peccato per le reti mancate”

Nel post-gara di Pisa-Reggina, il fantasista amaranto è intervenuto in conferenza stampa

Nel post-gara di Pisa-Reggina, terminata a reti bianche, il fantasista amaranto Nicola Bellomo è intervenuto in conferenza stampa.

“Avremmo potuto portare a casa un bel risultato se avessi segnato, peccato. L’importante è aver fatto una prestazione da squadra e aver ottenuto un risultato positivo, nel girone di ritorno anche un punto può essere pesante. Reagire dopo la sconfitta con l’Empoli era importante e ci siamo riusciti con una grande prova, provando a vincerla fino alla fine. Sto giocando in una posizione diversa rispetto ad inizio stagione, il sacrificio è sempre lo stesso da parte mia; cerco sempre di farmi trovare pronto e di sfruttare le occasioni. Il gruppo c’era prima e c’è ancora, gli arrivi di gennaio sono stati importanti per darci una mano; all’inizio eravamo anche molto sfortunati, prendevamo gol alla prima occasione, quando eravamo in vantaggio subivamo tanto. Qualcosa è cambiato, la fortuna ha iniziato a girare anche dalla nostra, ma anche il modo di giocare è cambiato e ci va bene così.”