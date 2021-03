Reggina, Baroni: “Ho visto l’atteggiamento giusto, la squadra mi segue”

Nel post-gara di Pisa-Reggina, terminata a reti bianche, il tecnico amaranto Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa.

“L’abbiamo preparata bene, ritrovando la compattezza, la voglia e l’aggressività. Potevamo gestire meglio la partita con l’Empoli, mi è piaciuta la reazione di oggi. Dobbiamo costruire il nostro cammino con le prestazioni, ho fatto molti cambi rispetto all’ultima partita e chi è andato in campo ha fatto bene, significa che mi seguono e vogliono la loro chance. Bastava un pizzico di precisione sotto porta per segnare e vincere, sono contento comunque ma possiamo fare molto di più, dobbiamo riuscire a servire meglio alcuni calciatori; Bellomo ha dato una bella risposta, Okwonkwo sta crescendo. Ho avuto risposte importanti da chi aveva giocato meno ultimamente, la strada è questa e questo è l’atteggiamento. Se fai prestazioni così, prima o poi i risultato ti sorridono. La mia duecentesima in B? Ho raggiunto un bel traguardo, è una bellissima avventura, stimolante, è il lavoro che mi piace; c’è grande passione per ciò che faccio, guardo però sempre avanti per migliorarmi, sono severo con me stesso e pretendo anche tanto dagli altri. Non dobbiamo avere mai atteggiamenti diversi in base a chi abbiamo davanti, quella con l’Empoli era iniziata bene, giocavamo alla pari nonostante l’avversario di categoria superiore; dobbiamo conoscere le nostre potenzialità e lavorare su quelle. Preparo la partita indicando ai ragazzi l’obiettivo dei tre punti, l’atteggiamento mentale è fondamentale, bisogna correre più avanti che indietro. Non era facile affrontare una squadra come il Pisa dopo la sconfitta con l’Empoli, ho visto il piglio della squadra che voglio.”