Pisa-Reggina, le formazioni ufficiali: ampio turn-over per Baroni, Okwonkwo dal 1′

Ampio spazio al turn-over per mister Baroni, che cambia 7/11 della formazione vista in campo dal 1′ nelle ultime due uscite. Lakicevic e Di Chiara tornano sulle corsie difensive al posto di Delprato e Liotti, mentre Stavropoulos fa rifiatare Cionek facendo coppia con Loiacono. In cabina di regia, Crisetig parte dalla panchina dopo aver disputato tutte le gare fin qui a disposizione (squalifiche a parte), al suo posto Bianchi.

In avanti, la novità si chiama Okwonkwo, che guiderà l’attacco amaranto dal 1′. Alle sue spalle Bellomo, Folorunsho e Micovschi.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Pisa (4-3-1-2): Gori; Belli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Quaini, Gucher, Marin; Mazzitelli; Palombi, Marconi. A disposizione: Perilli, Birindelli, Pisano, Siega, Mastinu, Masetti, De Vitis, Beghetto, Marsura. Allenatore: D’Angelo.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Bianchi; Bellomo, Folournsho, Micovschi; Orji. A disposizione: Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Chierico, Crisetig, Rivas, Situm, Denis, Montalto, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Vito Mastrodonato di Molfetta e Oreste Muto di Torre Annunziata). IV ufficiale: Federico Dionisi de L’Aquila