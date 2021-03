Pisa-Reggina, Gucher e De Vitis: “Ci teniamo stretto questo punto”

Si è conclusa con un pareggio a reti bianche la sfida tra Pisa e Reggina. Partita combattuta su tutti i fronti, che non ha sancito vincitori e vinti. Ne hanno parlato nell’intervista post-gara il Capitano dei neroazzurri Robert Gucher e il centrocampista Alessandro De Vitis.

De Vitis si è espresso così sul punto raccolto dai suoi: “Pareggio importante che da continuità ai risultati precedenti. Volevamo di più, ma bisogna essere obiettivi: la Reggina ha meritato il pareggio. Non abbiamo creato molto, non so se per demerito nostro o merito della Reggina, dobbiamo preparare al meglio la prossima partita. Non credo abbiano influenzato le altre partite giocate in settimana, penso sia stata più una partita bloccata, molto tattica. Bisogna guardare partita per partita, giocare al meglio e arrivare alla fine per decidere il nostro destino. Manca uno scalino per ottenere i play-off.”.

Capitan Gucher dichiara: “Pareggio giusto, è stata una brutta partita. Ci teniamo stretto questo punto dopo una settimana particolare, dove siamo stati colpiti dal virus. Siamo stati bravi a rimanere in partita e a provarci fino alla fine, purtroppo è venuta fuori una brutta partita contro una squadra completamente diversa da quella del girone d’andata. Ci sono state poche occasioni eccezion fatta per alcuni tiri, loro in contropiede hanno sbagliato qualcosa. Salviamo il punto, ma bisogna guardare avanti per fare più punti possibile. Il fattore casa è totalmente nullo, se vai a vincere fuori casa a Monza e Ascoli va bene anche il pareggio in casa. L’obiettivo è la salvezza il prima possibile, poi si vedrà.”

Santo Nicolò