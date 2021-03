Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Pisa e Reggina valida per la 27esima giornata della serie Bkt.

PISA-REGGINA 0-0 FINALE

FINALE 0-0 TRA PISA E REGGINA

88′ Ultimo cambio per Baroni: dentro Denis per Bellomo, la Reggina cambia modulo e schiera due punte di peso per questo finale

Reggina adesso molto stanca, fase finale del match con il Pisa che sembra averne di più

Folorunsho vicino al vantaggio: assist di Rivas, arriva centralmente Folorunsho in acrobazia, Gori si distende e mette in corner. Intanto nella Reggina dentro Montalto per Okwonkwo e Situm per Bianchi

Azione solitaria di Siega che rientra sul destro accentrandosi dal limite, palla alta ma buona idea del pisano

66′ Contatto dubbio in area amaranto tra Crisetig e Marconi, l’arbitro lascia correre, arriva Gucher che prova il tiro potente ribattuto dalla difesa ospite

59′ DUE CAMBI REGGINA: Crisetig e Rivas per Crimi e Micovschi

56′ Doppia chance amaranto, ancora con Olwonkwo che non impatta e con Bellomo che serve troppo lungo per Micovschi

52′ Pisa che ha iniziato la ripresa con piglio diverso, Reggina troppo ancorata alle verticalizzazioni lunghe per Micovschi e Okwonkwo

47′ Gucher calcio di destro, brivido per la porta difesa da Nicolas, palla fuori di poco

46′ Si riparte a Pisa, nessun cambio tre le due formazioni

FINISCE IL PRIMO TEMPO

34′ Ancora Bellomo in verticale per Okwonkwo in profondità, il numero nove spara in diagonale ma Gori para facile a terra

Sono tre le palle gol, nitide sbagliate dalla Reggina in questa prima parte del match: due con Bellomo, una con Okwonkwo

22′ OCCASIONE INCREDIBILE FALLITA DA BELLOMO! Spunto di Okwonkwo in velocità, palla al centro area per Bellomo che da due passi allarga troppo il suo destro e spedisce al lato.

8’ Anche Bellomo sfiora il vantaggio con un “piattone” volante da centro area dopo il cross di Micovschi, palla fuori di poco.

3’ Clamorosa palla gol per Okwonkwo che lanciato in porta si divora il vantaggio

1’Si parte



FORMAZIONI UFFICIALI

Pisa (4-3-1-2): Gori; Belli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Quaini, Gucher, Marin; Mazzitelli; Palombi, Marconi. A disposizione: Perilli, Birindelli, Pisano, Siega, Mastinu, Masetti, De Vitis, Beghetto, Marsura. Allenatore: D’Angelo.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Bianchi; Bellomo, Folournsho, Micovschi; Orji. A disposizione: Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Chierico, Crisetig, Rivas, Situm, Denis, Montalto, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Vito Mastrodonato di Molfetta e Oreste Muto di Torre Annunziata). IV ufficiale: Federico Dionisi de L’Aquila