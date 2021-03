La Nazione: Pisa, un altro calciatore positivo al Covid

“Non c’è pace nel ritiro nerazzurro”. Così la Nazione, nell’edizione odierna: secondo il quotidiano toscano, il calciatore del Pisa Danilo Soddimo è risultato positivo al Covid nella giornata di giovedì. Il fantasista è stato immediatamente posto in isolamento, così come prevede il protocollo.

“Non sarebbe però soltanto il centrocampista nerazzurro ad avere il Covid-si legge– Secondo ulteriori indiscrezioni ci sarebbe infatti un’altra positività, quella di Meroni, ma per la conferma bisognerà attendere il prossimo tampone, per scongiurare falsi positivi”.

Nelle fila toscane, lo ricordiamo, a causa del Covid si era già registrato il forfait di Vido, tutt’ora in isolamento, con sintomi lievi. “La gara non corre pericolo di essere rinviata o posticipata di qualche ora- si legge-e alla Lega di Serie B non sono pervenute richieste in tal senso.