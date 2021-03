I FLOP di Pisa-Reggina: Bellomo errore imperdonabile, Okwonkwo frettoloso

La Reggina non riesce a sfondare a Pisa, sfiorando più volte il gol vittoria ma conquistando alla fine un buon punto esterno per muovere la classifica.Bene quasi tutti gli uomini di mister Baroni, ma Bellomo ed Okwonkwo falliscono le occasioni da rete più importanti, specie nella prima frazione.

Nicola Bellomo torna ad essere titolare, schierato come esterno alto. Sulla catena di destra, con Lakicevic, si dimostra tra i più intraprendenti. È sua la prima palla gol. Tenta l’euro gol con una “bicicletta” dal centro dell’area e palla fuori. Ma è l’errore che commetterà poco dopo ad incidere in modo determinante sulla valutazione della sua odierna prestazione. Contropiede amaranto, Micovschi lancia in verticale Okwonkwo sulla sinistra che in velocità supera l’avversario e riesce a mettere al centro per Bellomo, un pallone che chiede solo di essere spinto in rete dal 10 amaranto, che solo ed indisturbato ad un metro dalla porta cicca clamorosamente mandando il pallone sul fondo. Occasione enorme ed errore imperdonabile per in centrocampista barese.

Orji Okwonkwo schierato quest’oggi come punta centrale, dimostra di non essere ancora perfettamente entrato in forma. Qualche buono spunto in velocità, vedi l’occasione creata per Bellomo, ma poco incisivo e concreto, specie nelle scelte. In un’altra circostanza, lanciato sulla destra, decide di calciare in porta da posizione defilata invece che passare al centro per Folorunsho che arrivava come un treno privo di qualsiasi marcatura. Troppo frettolose nelle scelte più importanti. È comunque in crescita e questo lascia ben sperare per il futuro.

Giuseppe Canale