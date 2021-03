Gazzetta del Sud: odissea Menez, sono già dodici le partite saltate

Dopo le tre panchine consecutive contro Pordenone, Pescara e Spal, Jeremy Menez questa volta è rimasto a Reggio, causa un problema occorsogli proprio a ridosso della gara dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

“Le assenze stanno per raggiungere il numero di partite giocate- si legge sull’edizione odierna di Gazzetta del Sud- e di sicuro superano di gran lunga i gol (tre) realizzati. L’indisponibilità dell’ultimo momento, a causa della quale salterà Pisa-Reggina, porta Jeremy Menez a rimanere in lista indisponibili per la dodicesima volta. Una lunga serie cominciata a Lignano Sabbiadoro, quando il numero sette marcò visita per un fastidio muscolare. Da lì a breve, altri due stop, molto più seri: sia contro il Pisa che contro il Venezia, Houdini ha dovuto fare i conti con una distrazione di primo grado al flessore destro, uscendo dal campo anzitempo e saltando altre otto gare”.

Dieci stop per infortunio, ai quali si aggiungono due per squalifica. “In mezzo- prosegue Gazzetta-le due squalifiche, rimediate per il rosso diretto con la Spal ed il raggiunto limite di ammonizioni, sul campo del Pescara. In tutto, fanno dodici partite. I tifosi amaranto sperano che l’elenco termini finalmente oggi pomeriggio, in modo da poter contare fino alla fine su un elemento le cui doti restano indiscutibili”.