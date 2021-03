Serie B, risultati e classifica: sorpresa Brescia, Cosenza nei guai

Un altro sabato in cui il fattore campo è completamente saltato. Nelle sette gare giocate oggi, infatti, soltanto il Monza è riuscito a vincere sul proprio terreno, regolando 2-0 il Pordenone.

In zona retrocessione male il Cosenza, sconfitto in zona Cesarini dal Frosinone dopo essere passato in vantaggio ad inizio match. Resta nei bassifondi anche il Pescara (alla prima sconfitta della gestione Grassadonia), battuto da una rediviva Spal. In chiave promozione, successo pesante per la Salernitana sul campo della Cremonese. La vera sorpresa, arriva da Venezia: i tre punti vanno al Brescia, mentre i lagunari mettono fine alla serie positiva e perdono il secondo posto.

Domani Empoli-Cittadella e Reggiana-Lecce, mentre lunedì si chiuderà con il derby veneto tra Chievo e Venezia.

SERIE B, 27^ GIORNATA

Cosenza-Frosinone 1-2: 7′ Crecco (C), 45′ Novakovich (F), 86′ Szyminski (F).

Cremonese-Salernitana 0-1: 14′ Djuric.

Pescara-Spal 0-1: 9′ rig. Valoti.

Pisa-Reggina 0-0

Virtus Entella-Ascoli 0-0.

Venezia-Brescia 0-1: 33′ Ayè.

Monza-Pordenone 2-0: 26′ Frattesi, 62′ rig. Gytkjaer.

Empoli-Cittadella domenica ore 15

Reggiana-Lecce domenica ore 21

Chievo-Vicenza lunedì ore 19

CLASSIFICA

Empoli 48 *

Monza 47

Salernitana 46

Venezia 45

Chievo 42 *

Spal 41

Cittadella 40 *

Lecce 40 *

Pisa 37

Frosinone 37

Reggina 33

Pordenone 33

Brescia 33

Vicenza 31 *

Cremonese 29

Reggiana 28 *

Cosenza 26

Ascoli 23

Pescara 22

Virtus Entella 20

PROSSIMO TURNO (venerdì 12 marzo-sabato 13 marzo)

Cittadella-Pisa venerdì ore 19:00

Spal-Virtus Entella venerdì ore 21:00

Ascoli-Venezia sabato ore 14:00

Cremonese-Reggiana sabato ore 14:00

Frosinone-Brescia sabato ore 14:00

Lecce-Chievo sabato ore 14:00

Pordenone-Pescara sabato ore 14:00

Reggina-Monza sabato ore 14:00

Salernitana-Cosenza sabato ore 18:00

Vicenza-Empoli sabato ore 18:00