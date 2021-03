Le pagelle amaranto: Stavropoulos e Folo di categoria superiore, attacco sprecone

La Reggina conquista sul campo del Pisa il quinto risultato utile consecutivo fuori casa. Amaranto tra certezze e rimpianti, le pagelle di ReggioNelPallone.it.

NICOLAS 6-Il tiro di De Vitis gli finisce tra le braccia. E’ l’unico intervento di un pomeriggio molto tranquillo.

LAKICEVIC 6.5-Grande intelligenza tattica, sa sempre cosa fare. Splendida la diagonale con cui salva la difesa amaranto ad inizio ripresa.

LOIACONO 6.5-Il capitano torna ad essere una garanzia. Pregevoli uscite palla al piede, in più di una circostanza sbroglia matasse complicate.

STAVROPOULOS 7 (il migliore)-Che ritorno! Signore assoluto dell’area di rigore. Annulla sistematicamente gli attaccanti avversari sia di testa che di piede.

DI CHIARA 6-In proiezione offensiva non si vede quasi mai, in fase di protezione riesce a svolgere il compito soprattutto nella seconda parte di gara.

CRIMI 6-Un apporto silenzioso ma efficace. Spezza la manovra nerazzurra e “pulisce” la mediana con puntualità. 59′ CRISETIG 6-Niente guizzi particolari, ma tanto ordine in una manovra che nella ripresa è andata in debito d’ossigeno.

BIANCHI 6.5-Molto vivace e coraggioso in entrambe le fasi. Tenta l’eurogol nel primo tempo, ma con scarsa fortuna. 75′ SITUM sv

BELLOMO 5.5-Dai suoi piedi partono importanti accelerazioni, ma ha il demerito di divorarsi un gol più facile da segnare che da sbagliare. 87′ DENIS sv

FOLORUNSHO 7-La solita garanzia di qualità e movimento. Corre per due in ogni zona del campo, sfiorando il settimo gol stagionale.

MICOVSCHI 5.5-Duelli continui con Belli, ma al momento di sfondare non trova quasi mai la misura giusta. 59′ RIVAS 6-Più preciso del compagno, anche se non riesce a trovare il guizzo.

OKWONKWO 5.5-Un assist perfetto per Bellomo e qualche “strappo” interessante. Anche in questo caso tuttavia, gli errori a due passi da Gori gridano vendetta. 75′ BIANCHI sv

BARONI 6-Attua una vera rivoluzione, cambiando sette undicesimi rispetto alle ultime due partite. Primo tempo di grande personalità e ripresa in calo, peccato per le tre palle gol divorate dai suoi.