La Reggina fuori casa: sempre a segno nelle ultime sette

E’ salita ancora, la media della Reggina lontano dal Granillo. Espugnando senza appello il Paolo Mazza di Ferrara, gli amaranto hanno portato il loro bilancio a tre vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte.

Loiacono e compagni hanno raggiunto il quarto risultato positivo in trasferta, per un totale di otto punti nelle ultime quattro gare. La compagine dello Stretto dunque, non perde fuori casa dal 4 gennaio (2-1 sul campo dell’Ascoli), e nelle ultime sette gare esterne è sempre andata in gol.

Le reti realizzate sono quattordici, quelle subite diciotto.

REGGINA, IL RENDIMENTO ESTERNO

1^ giornata: Salernitana-Reggina 1-1

3^ giornata: Virtus Entella-Reggina 1-1

5^ giornata: Pordenone-Reggina 2-2

7^ giornata: Empoli-Reggina 3-0

9^ giornata: Monza-Reggina 1-0

11^ giornata: Chievo-Reggina 3-0

14^ giornata: Vicenza-Reggina 1-1

15^ giornata: Reggiana-Reggina 0-1

17^ giornata: Ascoli-Reggina 2-1

19^ giornata: Frosinone-Reggina 1-1

21^ giornata: Pescara-Reggina 0-2

23^ giornata: Cosenza-Reggina 2-2

25^ giornata: Spal-Reggina 1-4