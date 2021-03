Reggina, i convocati di Baroni: sei assenti, recuperato Edera

Sono venticinque i calciatori amaranto convocati da mister Baroni, in vista della trasferta di Pisa. Recuperato in extremis Simone Edera, il quale, così come annunciato dal tecnico toscano, ha avuto qualche problema fisico nell’allenamento di questa mattina.

Out per infortunio Menez, Faty e Kingsley, non convocati per scelta tecnica Rossi, Gasparetto e Vasic.

Di seguito, l’elenco completo, così come diramato da reggina1914.it.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Orji, Petrelli.