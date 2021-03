Reggina e Pisa: nel girone di ritorno un cammino molto simile

Lo stop casalingo nell’ultima giornata ha interrotto la striscia positiva di risultati utili consecutivi della Reggina, mai battuti nella seconda parte di stagione prima della sconfitta contro L’Empoli. Solamente un incidente di percorso per gli amaranto, che nella speciale classifica del girone di ritorno si trova momentaneamente al secondo posto, dietro solo al Venezia. Amaranto che viaggiano ad una media di 2 punti a partita nel girone di ritorno con 14 punti raccolti (1 sconfitta, 2 pareggi e 4 vittorie), realizzando 10 goal (8 in trasferta) e migliorando nettamente la tenuta difensiva, come certificano i 4 cleen sheet e i soli 6 goal concessi, 3 dei quali subiti lontani dal Granillo. Discorso analogo per i toscani, terzi nella classifica del girone di ritorno (alle spalle proprio della Reggina) e reduci dalla convincente vittoria per 0-2 contro l’Ascoli. Sono 13 i punti totalizzati fin qui dal Pisa nella seconda parte di stagione, che hanno permesso alla formazione allenata da Luca D’Angelo di portarsi a sole due lunghezze dalla zona Playoff: media punti di 1.63 punti a partita, collezionando 4 pareggi, una sconfitta e tre vittorie, tutte ottenute tra le mura amiche del “Garibaldi”. Sono 6 i goal realizzati in casa dai nerazzurri (rispetto agli 11 complessivi), mentre 7 sono i goal concessi nel girone di ritorno (ben 5 quelli subiti in casa).

Santo Romeo