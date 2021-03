Pisa-Reggina, Baroni festeggerà la panchina numero 400

Pisa e Reggina, pronte a sfidarsi domani pomeriggio per la 27esima giornata di B, sono tra le squadre che hanno fatto meglio nel girone di ritorno.

Le statistiche, a cura di Football Data, mettono in evidenza il rendimento di nerazzurri ed amaranto, evidenziando anche che la gara in terra toscana rappresenterà un appuntamento speciale per Marco Baroni, alla 400esima presenza tra i prof. come allenatore.

“In Pisa-Reggina- si legge sul sito ufficiale della Lega di serie B-saranno di fronte terza e seconda forza del girone di ritorno della B 2020/21: Pisa terzo a 12 punti, Reggina seconda con 14. Marco Baroni alla panchina 400 in carriera, di cui finora somma 34 in serie A, 192 in B, 132 in Lega Pro, 31 fra coppa Italia maggiore e di C e 10 in altri tornei post-season, con bilancio di 133 vittorie, 121 pareggi e 145 sconfitte, alla guida di Rondinella, Montevarchi, Carrarese, Sudtirol Alto Adige, Ancona, Siena, Cremonese, Virtus Lanciano, Pescara, Novara, Benevento, Frosinone, Cremonese e Reggina. Esordio assoluto datato 17 agosto 2000, coppa Italia di serie C, Rondinella-Sangiovannese 1-2”.